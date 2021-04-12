Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Закрывать программу 21-го тура украинской Премьер-лиги был призван поединок в Ковалевке, где местный Колос выступал в качестве гостевой команды в противостоянии против донецкого Олимпика.

Подопечные Юрия Калитвинцева первыми сумели открыть счет в поединке, совершив волевые усилия под натиском соперников в середине первого тайма. Однако, "олимпийцы" так и не смогли прийти к первым набранным очкам под руководством своего нового главного тренера, а серьезно подвел команду дебютант УПЛ образца этого поединка — Экра, получив две желтые карточки за отмашки против соперников в начале второго тайма.

Вдобавок, дончанам в последствии "помог" в получении пенальти игравший на непривычной для себя позиции правого защитника Фабрисио Альваренга, который привез пенальти на свои ворота. Денис Костышин реализовал одиннадцатиметровый, а уже под занавес поединка Вадим Милько удачно замкнул подачу углового с правого фланга (2:1).

Видео гола и обзор матча:







Олимпик — Колос 1:2

Голы: Каргбо, 30 — Костышин, 68 (пен.), Милько, 87.

Олимпик: Кичак — Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58) — Экра — Бенито, Драме, Политыло, Бабенко — Каргбо (Нкенг, 64).

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов — Милько, Богданов Ориховский (67), Костышин (Сорокин, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ильин (Антюх, 67) — Лысенко (Хлебас, 46).

Предупреждены: Бенито, Экра, Бабенко, Нкенг, Кичак — Золотов, Антюх.

Удален: Экра, 56 (вторая желтая карточка).