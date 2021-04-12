Украина

Football.ua выделяет лучших в прошедшем туре украинской Премьер-лиги.

Очередной тур УПЛ позади, самое время выделить лучших игроков на своих позициях.

Итоги 21-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали: по 3 игрока из Десны и Ворсклы, 2 футболиста Динамо и по одному представителю Руха, Зари и Шахтера.

Дмитрий Ризнык, Ворскла (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 4

Голкипер Ворсклы в первом тайме парировал пенальти. И хотя Ризнык допустил ошибку в игре на выходе в концовке встречи, это произошло уже когда полтавчане вели со счетом 2:0.

Жуниор Рейс, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Левый защитник Зари был активен в атаке и много помогал своей команде в создании голевых моментов у ворот Ингульца. В одной из таких атак сам оказался на ударной позиции и пробил точно под перекладину.

Максим Имереков, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Не часто центральные защитники забивают голы, еще реже делают это в подобном стиле. После углового Имереков принял решение пробить пяткой. Мяч пролетел сквозь частокол ног и угодил прямо в угол ворот Панькива.

Милош Стаменкович, Рух (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Минай имел не так много хороших возможностей у ворот Руха. Во многом это заслуга сербского защитника. Уверенные действия Стаменковича внутри штрафной Руха вынуждали игроков Миная искать свои возможности исключительно при дальних ударах.

Александр Тымчик, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Александр Тымчик впервые в текущем календарном году появился на футбольном поле в стартовом составе. В матче против Днепра-1 оба фланга Динамо играли достаточно высоко и много помогали в атаке. И если такую активность и интенсивность от Виталия Миколенко мы привыкли видеть, то вот такой же объем работы от Александра Тымчика мало кто ожидал.

Сергей Сидорчук, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Капитан Динамо Сергей Сидорчук несмотря на всю ту критику, которая время от времени звучит в его адрес, продолжает подтверждать свое реноме лидера и вожака столичного коллектива. В матче против Днепра-1 выглядел уверенно и вел партнеров за собой. Благодаря решительным действиям Сидорчука был забит второй гол в матче. Ложка дегтя – желтая карточка, которая не позволит игроку сыграть против Шахтера в следующем туре.

Ибрагим Кане, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

По привычке малийский футболист Ворсклы был одним из самых активных игроков атаки. Забил такой важный первый гол, который во многом позволил его команде праздновать итоговую победу в матче.

Алексей Гуцуляк, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Алексей Гуцуляк в этом сезоне уже забил несколько шедевральных голов. Но гол в ворота Александрии был просто на загляденье. Хавбек Десны сместился с правого фланга в центр. Несколькими ложными движениями оставил не у дел защитников Александрии и ударом с левой ноги отправил мяч в верхний дальний угол ворот Панькива.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 7

Андрей Тотовицкий – рекордсмен по количеству попаданий в нашу символическую сборную. В матче против Александрии он был одним из лучших на футбольном поле. Оформил на свой счет дубль. Второй гол был забит ценой повреждения.

Жуниор Мораес, Шахтер (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Нападающий Шахтера в матче против Мариуполя был чертовски хорош. Первый гол команды – исключительно заслуга Мораеса. Игрок за счет своего индивидуального мастерства вышел на ударную позицию и не оставил никаких шансов голкиперу "азовцев". Во втором тайме забил еще один гол с пенальти. Настолько был хорош Мораес или же настолько был слаб оппонент? Ответ на этот вопрос дадут только следующие туры.

Владислав Кулач, Ворскла (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Форвард полтавчан забил второй гол в ворота Львова, который в итоге стал победным. Важность этого мяча невозможно переоценить – именно он принес три очка команде Юрия Максимова. Также этот гол помог Кулачу догнать Цыганкова в гонке бомбардиров.

Сергей Горбаченко, Football.ua