Очередной ветеран украинского футбола вернулся на родину.
ЛНЗ Черкассы
15 апреля 2021, 23:42
Бывший полузащитник Черноморца и Металлиста Иван Бобко вернулся в Украину и подписал контракт с ЛНЗ Черкассы, который выступает в аматорском чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сроки соглашения с 30-летним украинцем не называются.
Минувшей зимой Бобко пытался трудоустроиться в молдавском Сфынтуле Георге и Львове, но клубы решили не подписывать с ним контракт.
До этого Бобко выступал в Швеции за Эскильстуну, казахстанский Окжетпес, грузинское Торпедо и венгерский Дебрецен. В Украине он проводил матчи за Черноморец и Металлист.
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