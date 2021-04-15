Украина

Очередной ветеран украинского футбола вернулся на родину.

Бывший полузащитник Черноморца и Металлиста Иван Бобко вернулся в Украину и подписал контракт с ЛНЗ Черкассы, который выступает в аматорском чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения с 30-летним украинцем не называются.

Минувшей зимой Бобко пытался трудоустроиться в молдавском Сфынтуле Георге и Львове, но клубы решили не подписывать с ним контракт.

До этого Бобко выступал в Швеции за Эскильстуну, казахстанский Окжетпес, грузинское Торпедо и венгерский Дебрецен. В Украине он проводил матчи за Черноморец и Металлист.

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