Украинский хавбек продолжит карьеру в Грузии.
Иван Бобко, instagram.com/ivan_bobko
23 февраля 2020, 13:36
Бывший полузащитник Черноморца Иван Бобко перешел в Торпедо Кутаиси, сообщает пресс-служба грузинского клуба.
Украинский хавбек поставит подпись под годичным контрактом с клубом после того, как пройдет медобследование.
В первой половине сезоне Бобко выступал в Окжетпесе, который он покинул в январе. В казахстанском клубе 29-летний игрок провел 11 поединков, отличившись тремя ассистами.
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Чемпионат Грузии стартует в марте. В минувшем сезоне Торпедо финишировал на 6-й строчке в национальном первенстве из 10 команд.
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