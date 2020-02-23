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Украинский хавбек продолжит карьеру в Грузии.

Бывший полузащитник Черноморца Иван Бобко перешел в Торпедо Кутаиси, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Украинский хавбек поставит подпись под годичным контрактом с клубом после того, как пройдет медобследование.

В первой половине сезоне Бобко выступал в Окжетпесе, который он покинул в январе. В казахстанском клубе 29-летний игрок провел 11 поединков, отличившись тремя ассистами.

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Чемпионат Грузии стартует в марте. В минувшем сезоне Торпедо финишировал на 6-й строчке в национальном первенстве из 10 команд.

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