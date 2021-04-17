Украина

Гол с пенальти от Карлоса Де Пены фактически оказался "золотым" для подопечных Мирчи Луческу.

Этого матча ждали все: праздные любители украинского футбола, непосредственные болельщики обеих команды, да и сами футболисты тоже не скрывали своих намерений поскорее броситься в определяющую схватку за чемпионский титул. И вот, долгожданный час пробил. На поле столичного НСК Олимпийский, в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги, действующий чемпион страны, донецкий Шахтер, принимал киевское Динамо в колоссальной по уровню принципиальности и значимости для обеих сторон дуэли.

Семь очков разрыва, в контексте пяти оставшихся до конца сезона туров — колоссальная дистанция, но "горняки" создали ее собственными неудачными действиями, поэтому в необходимости играть в отчетной встрече первым номером могли винить только себя. Поначалу, центральный матч концовки текущего сезона украинской Премьер-лиги получался ровно таким, каким и ожидали увидеть его зрители.

Очень напряженный футбол в исполнении обеих команд лишь на старте поединка позволил себе поиграть красками голевых моментов, после чего мы увидели холодный прагматичный стиль исполнения и постоянное выжидание чужих ошибок. По количеству созданных ситуаций для гола, Шахтер был чуть ближе к забитому мячу, чем соперники, так как у него были те же моменты с ударом Соломона с левого фланга штрафной над перекладиной, и выстрел со средней дистанции от Кривцова, который немного поразминал Бущана на линии ворот. Однако, первыми забили именно номинальные гости.

Маркос Антонио сыграл слишком грубо в своей попытке отбора мяча со спины у Александра Андриевского в левом фланге штрафной "горняков", после чего Де Пене немного повезло с исполнением пенальти, так как в решающий момент у него поехала опорная нога, но мяч все равно оказался у основания левой штанги. Иных моментов для забитых мячей команды за первую половину не создали, да и сам ход встречи стал более приближенным к не до конца спортивной силовой борьбе. Монзуль пораздавала желтых, на том футболисты и отправились на перерыв. Полшага к чемпионству Динамо совершило успешно.

Луиш Каштру на второй тайм бросил в бой Тете, но все, что смог дать бразилец в этой игре — это лишняя грубость и нервы в атакующей линии. Шахтер смотрелся не просто слабо, а экстремально слабо и безынициативно. И это при необходимости идти исключительно вперед! А что последовало со стороны команды Мирчи Луческу? Ничего сверхъестественного — низкий блок, плотность линий, минимум желания атаковать в ответ. Румынский специалист под конец матча даже повадился выгонять свою команду поближе к центру поля, использовав для этого выходы атакующих футболистов.

Однако, надо было ли что-то предпринимать Динамо, если соперники попросту перестали играть в футбол? Какие-то подачи с флангов в пустоту, невнятные попытки вскрыть оборону сквозными передачами. Мало передвигающаяся линия атаки, Шахтер просто отбывал номер на футбольном поле, а Каштру больше играл эмоциями при жестких стыках с участиями футболистов обеих команд.

Не чемпионская игра не заслуживает ровным счетом ничего — именно это и получат дончане по окончанию этого сезона. Если для Динамо +10 — это прекрасная погода, то для "горняков" -10 — это самый холодный душ, который они только могли получить.

В следующем туре донецкий Шахтер отправится на гостевой поединок против Александрии, а киевское Динамо будет на своем поле принимать Ингулец из Петрово, но при этом в середине недели сыграет полуфинальный матч Кубка Украины против волочиского Агробизнеса.





Шахтер — Динамо Киев 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко — Марлос (Дентиньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) — Мораес.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский (Шапаренко, 71), Шепелев — Караваев (Цыганков, 74), Буяльский (Гармаш, 79), Де Пена (Родригес, 70) — Беседин.



Предупреждения: Матвиенко, Бондарь, Майкон, Кривцов — Кендзера, Буяльский.