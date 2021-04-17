Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Центральный матч 22-го тура украинской Премьер-лиги подарил болельщикам противостояние двух непримиримых соперников в лице донецкого Шахтера и киевского Динамо. Этот матч расставлял практически все точки над "і" в вопросе чемпионской гонки, поэтому результат был важен для каждого из коллективов.

Результативного футбола мы с вами не увидели, ведь победителя противостояния определил единственный гол Карлоса Де Пены с пенальти в первом тайме, однако степень важности этого взятия ворот невозможно преуменьшить.

Благодаря победе над "горняками" киевское Динамо уже в следующем туре УПЛ может досрочно стать чемпионом УПЛ, тогда как Шахтер практически лишился шансов догнать подопечных Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Обзор OllTV:

Обзор YouTube:

Шахтер — Динамо Киев 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко — Марлос (Дентиньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) — Мораес.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский (Шапаренко, 71), Шепелев — Караваев (Цыганков, 74), Буяльский (Гармаш, 79), Де Пена (Родригес, 70) — Беседин.



Предупреждения: Матвиенко, Бондарь, Майкон, Кривцов — Кендзера, Буяльский.