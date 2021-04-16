Украина

Подопечные Александра Косенка благодаря победам над датчанами прошли в основную стадию турнира Евро-2022.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг национальных команд по футзалу.

В обновленном рейтинге сборная Украины поднялась на две строчки и теперь занимает девятое место перед Сербией.

Напомним, в апреле подопечные Александра Косенко дважды обыграли Данию (6:2 и 8:2), благодаря чему заняли второе место в своей группе и вышли в основную стадию турнира Евро-2022.

Украина должна была провести еще одну встречу с Албанией, но она была отменена в результате пандемии коронавируса.

Рейтинг сборных по футзалу от УЕФА:

1. Испания — 2254,779

2. Россия — 2164,226

3. Казахстан — 2147,041

4. Португалия — 2123, 342

5. Хорватия — 2051,042

6. Азербайджан — 2015,589

7. Италия — 1934,516

8. Сербия — 1930,896

9. Украина — 1845,007

10. Словения — 1841,333

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