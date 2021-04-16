Подопечные Александра Косенка благодаря победам над датчанами прошли в основную стадию турнира Евро-2022.
УАФ
16 апреля 2021, 16:00
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг национальных команд по футзалу.
В обновленном рейтинге сборная Украины поднялась на две строчки и теперь занимает девятое место перед Сербией.
Напомним, в апреле подопечные Александра Косенко дважды обыграли Данию (6:2 и 8:2), благодаря чему заняли второе место в своей группе и вышли в основную стадию турнира Евро-2022.
Украина должна была провести еще одну встречу с Албанией, но она была отменена в результате пандемии коронавируса.
Рейтинг сборных по футзалу от УЕФА:
1. Испания — 2254,779
2. Россия — 2164,226
3. Казахстан — 2147,041
4. Португалия — 2123, 342
5. Хорватия — 2051,042
6. Азербайджан — 2015,589
7. Италия — 1934,516
8. Сербия — 1930,896
9. Украина — 1845,007
10. Словения — 1841,333
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