Украина

Подопечные Александра Косенка оказались среди шести лучших вторых команд в рамках группового этапа Евро-2022.

Сборная Украины по футзалу стала участником финального турнира Евро-2022, об этом сообщается на официальном сайте АФУ.

Украинская национальная команда гарантировала себе второе место в отборочной группе Евро-2022. При этом, в рейтинге команд, занявших вторые места, украинцы, которые еще имеют игру в запасе, расположились на шестой позиции.

Таким образом, сборная Украины гарантировала себе выход на Евро, так как дальше проходят 6 лучших команд из 8-ми.

Напомним, что на апрельском сборе украинцы дважды обыграли Данию (6:1 и 8:2). Также игра Украина – Албания была отменена и решение по ней вынесет УЕФА.

На сегодняшний день в финальный турнир прошли Нидерланды (хозяева турнира), Хорватия, Россия, Грузия, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Польша, Украина.

Еще один участник турнира определится в матчах плей-офф.