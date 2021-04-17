Украина

Дончане должны выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

Донецкий Шахтер намерен приобрести вингера Гремио Феррейру. Об этом сообщает Minha Torcida.

По информации источника, украинский клуб готов выложить не малую сумму за бразильца. Возможно, "горняки" активируют клаусулу, которая составляет 8 миллионов евро. При этом, Гремио владеет только 80% экономических прав на футболиста.

Отмечается, что у Феррейры тот же агент, который помог Шахтеру провернуть трансфер Тете в минувшем сезоне. Контракт Феррейры с Гремио рассчитан до 2023 года.

За основную команду Гремио футболист провел 83 матча с 2019 года. За этот период времени он забил 10 голов.

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