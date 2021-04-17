Дончане должны выкупить футболиста в летнее трансферное окно.
Феррейра, Getty images
17 апреля 2021, 14:57
Донецкий Шахтер намерен приобрести вингера Гремио Феррейру. Об этом сообщает Minha Torcida.
По информации источника, украинский клуб готов выложить не малую сумму за бразильца. Возможно, "горняки" активируют клаусулу, которая составляет 8 миллионов евро. При этом, Гремио владеет только 80% экономических прав на футболиста.
Отмечается, что у Феррейры тот же агент, который помог Шахтеру провернуть трансфер Тете в минувшем сезоне. Контракт Феррейры с Гремио рассчитан до 2023 года.
За основную команду Гремио футболист провел 83 матча с 2019 года. За этот период времени он забил 10 голов.
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