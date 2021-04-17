Украина

Наставник Десны высказался о поражении в матче чемпионата Украины против Миная.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Минай совершил сенсацию, одержав уверенную победу над Десной, которая сегодня, 17 августа, праздновала свой 61-й день рождения с момента создания. Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился эмоциями от данного противостояния, завершившегося для его команды неудовлетворительным результатом.

"День рождения — грустный праздник. Начали неплохо: комбинировали, вскрывали фланги, но в концовке не было последнего паса. Соперник забил после первого же подхода к нашим воротам. Потом еще один".

"Во втором тайме мы вели позиционные атаки, соперник отвечал контратаками. Все закономерно, ведь они были качественнее в завершающей фазе. Хотел ли Минай больше победить? Я не могу так сказать. Перед ними стоит такая же серьезная задача, как и перед нами. Игровые моменты больше сыграли роль".

"Отсутствие Тотовицкого, Будковского и Калитвинцева? Игра показала, что креативных футболистов нам сегодня не хватало, их мастерства и движения. Но это футбол. Всегда кто-то травмируется, а у кого-то появляется дополнительный шанс. Кто-то его использует, кто-то — нет", - заявил Рябоконь в программе Тур Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Десна вы можете на Football.ua.