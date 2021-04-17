Украина

Стали известны стартовые составы команд на центральный поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Центральный матч 22-го тура чемпионата Украины подарит болельщикам противостояние двух непримиримых соперников в лице донецкого Шахтера и киевского Динамо.

Тренерские штабы Луиша Каштру и Мирчи Луческу определились со стартовыми составами на данный поединок, и выбор с обеих сторон в определенных аспектах не обошелся без сюрпризов.

Так, наставник "бело-синих" решил оставить на скамейке запасных Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова, тогда как главный тренер "горняков" доверился Валерию Бондарю в центре защиты, где он сыграет в паре с Сергеем Кривцовым.

Составы команд:

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Соломон — Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Караваев, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригес, Сидклей, Тымчик, Сирота, Супряга.

Матч Шахтер — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.