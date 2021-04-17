Украина

Football.ua представляет анонс центрального матча 22-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

Главный поединок всего второго круга состоится 17-го апреля в Киеве. Шахтер просто обязан выигрывать в предстоящем матче против Динамо, если по-прежнему рассчитывает завоевать золотые медали.

Шахтер – Динамо

Суббота, 17 апреля, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Вполне вероятно, что уже в субботу на НСК Олимпийский мы будем понимать, кто же выиграет золотые медали чемпионата. Если донецкий Шахтер не сумеет обыграть киевское Динамо, то очень маловероятно, что киевляне растеряют добытое преимущество.

После прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо мало кто верил, что румынский специалист уже в первом сезоне сумеет навязать борьбу Шахтеру и быть в ней фаворитом.

Почему союз Луческу и Динамо оказался взаимовыгодным для обеих сторон

Ситуация в турнирной таблице такова, что Динамо опережает Шахтер на 7 очков и даже в случае поражения по-прежнему будет иметь неплохой задел для итогового успеха. Донецкий клуб находится в незавидном положении, ведь даже победа ничего особо не гарантирует Шахтеру.

Наверняка, Динамо будет действовать более осторожно в этом матче и будет играть с первых минут от обороны. Сейчас определенные СМИ пытаются оказывать на Динамо и Луческу своего рода давление в связи с тем, что столичный клуб в этом сезоне пока так и не обыгрывал своего главного конкурента. Все это делается для того, чтобы Луческу пошел на поводу у эмоций и решился сыграть против Шахтера в открытый футбол, доказав силу своей команды на фоне Шахтера. Правда, наставник Динамо уже много чего повидал и маловероятно, что поведется на такого рода вбросы. Не стоит ожидать открытой игры от его команды. «Бело-синие» будут действовать максимально закрыто, вынуждая Шахтер использовать в атаке все больше игроков, тем самым оголяя зоны и создавая пространство на своей половине поля. Именно этим пространством и будет пытаться пользоваться Динамо, сделав ставки на быстрые вертикальные атаки без длительного контроля мяча.

Шахтер — Динамо Киев: "жесткая" история встреч

У Луиша Каштру нет другого выхода кроме как идти в атаку. Только быстрый гол в ворота Георгия Бущана может спутать карты в этой игре. Если же он не произойдет, то другой сценарий развития событий видится маловероятным.

Шахтеру в этом матче не помогут Коноплянка и Исмаили. У этих футболистов травмы. У Динамо уже достаточно давно в лазарете находятся: Бурда, Нещерет, Костевич, Белуцэ, Вербич. Только восстановились после травм Беседин и Цыганков. По причине дисквалификации пропустит этот матч капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Достаточно сложно спрогнозировать результат этого противостояния. На результат всего матча могут повлиять отдельно взятые игровые эпизоды и индивидуальные ошибки, но если Шахтер будет показывать такую же волю к победе как в большинстве весенних матчей УПЛ, то ничем хорошим это для команды Каштру не закончится.

Комментарии игроков перед матчем

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко: "Дисквалификация Сидорчука? Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в Динамо. То, что Сидорчук пропустит матч, для Динамо это минус, но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает. Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку.

Сколько бы матчей не было, с Шахтером он всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо. Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?"

Защитник Динамо Илья Забарный: "Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле. Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с Шахтером так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно"

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 66 (25 побед Шахтера, 17 ничьих, 24 победы Динамо), забитые голы 82:81

На поле Шахтера: 32 (14 побед Шахтера, 10 ничьих, 8 побед Динамо), забитые голы 43:32

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:3 (2016)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua