Форвард Ворсклы обеспечил себе комфортное преимущество над Виктором Цыганковым и Анатолием Нуриевым.
Владислав Кулач, ФК Ворскла Полтава
17 апреля 2021, 19:31
В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала уверенную победу над луганской Зарей со счетом 4:2.
Главным героем этой встречи стал нападающий полтавчан Владислав Кулач, который оформил в ворота подопечных Виктора Скрипника хет-трик.
Таким образом, 27-летний украинец стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Украины, имея на своем счету 13 голов (3 — с пенальти) в 17 поединках турнира.
Стоит отметить, что у ближайших преследователей Владислава Кулача, которыми являются Виктор Цыганков из киевского Динамо и Анатолий Нуриев из Миная, по 10 забитых мячей в нынешней кампании УПЛ.
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