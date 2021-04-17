Украина

Форвард Ворсклы обеспечил себе комфортное преимущество над Виктором Цыганковым и Анатолием Нуриевым.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала уверенную победу над луганской Зарей со счетом 4:2.

Главным героем этой встречи стал нападающий полтавчан Владислав Кулач, который оформил в ворота подопечных Виктора Скрипника хет-трик.

Таким образом, 27-летний украинец стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Украины, имея на своем счету 13 голов (3 — с пенальти) в 17 поединках турнира.

Стоит отметить, что у ближайших преследователей Владислава Кулача, которыми являются Виктор Цыганков из киевского Динамо и Анатолий Нуриев из Миная, по 10 забитых мячей в нынешней кампании УПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.