Украина

Наставник Зари высказался о поражении от Ворсклы в матче чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала уверенную победу над Зарей со счетом 4:2. Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник поделился эмоциями от результата данного противостояния, ставшего для его команды неудовлетворительным.

"Первые полчаса мы остались в раздевалке. Были хорошие провалы в обороне через центральную зону. Мне кажется, все по делу проиграли. Потом как-то выровнялось все, но это уже было по счету. Оборона нас сегодня подвела".

"Так у футболистов получилось. Если я у них сейчас спрошу, то не получу на это ответ. Где-то что-то мешало, не было динамики. Старались с места без движения держать мяч. Жаль, что в лобовых играх мы проседаем".

"Хорошо в такое время, когда через 3-4 дня другая игра. Это для нас хороший шанс себя реабилитировать. Мы выступим в полуфинале Кубка. Хочется там показать реакцию", — сказал Скрипник в программе Тур Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Заря вы можете на Football.ua.