Украина

Хавбек Динамо отреагировал на победу своей команды над Шахтером.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Центральный полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Когда выводишь команду с капитанской повязкой на матч с Шахтером, то ответственность, наверное, вдвое больше. Я живу на базе в одном номере с Сидорчуком, и он подсказывал мне относительно определенных моментов, поэтому я чувствовал себя более-менее комфортно. Советы касались больше футбольных моментов – как соперник играет, по индивидуальностям прошлись".

"Отдали инициативу сопернику на первых минутах, потому что нам особо некуда было спешить. Впереди у нас четыре игры, поэтому время шло в нашу пользу. Сопернику нужно было преодолевать нашу оборону, это им не удалось. Мы же хорошо сыграли как в защите, так и в нападении, во втором тайме имели моменты, но не удалось забить. Хорошо, что и одного мяча хватило для победы".

"Независимо от количества очков и турнирного положения, когда побеждаешь Шахтер, это вдвойне приятно. Причем, независимо от того, в рамках какого турнира проходит матч, даже если он неофициальный".

"Президент особо ничего не сказал – просто улыбался, каждого поблагодарил и видно было, что он доволен. Главный же тренер поблагодарил за то, что мы выполнили на поле то, что он требовал, на все 100 процентов", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.