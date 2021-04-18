Украина

Центрбек Шахтера высказался о поражении в матче чемпионата Украины.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Центральный защитник донецкого клуба Сергей Кривцов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Обидно, конечно. Всегда обидно проигрывать, но это футбол, случаются такие матчи. Хотели победить, но не получилось. Динамо компактно сыграло в обороне. Думаю, их и ничья устраивала, но у них получилось выиграть".

"Наверное, мы не в этом матче проиграли чемпионат, а гораздо раньше. Много было на протяжении сезона ничьих, это тоже большая трата очков. Плюс во втором круге были поражения. Не этот матч стал ключевым", — заявил Кривцов в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.