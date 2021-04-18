Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В матче 22-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в Харькове расписал мировую с донецким Олимпиком. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в самом начале первого тайма, когда Кулаков завершил комбинацию хозяев. Спустя 21 минуту команда Юрия Калитвинцева сравняла счет усилиями Нкенга, который реализовал пенальти.

Видео голов и обзор матча:

Мариуполь — Олимпик 1:1

Голы: Кулаков, 5 — Нкенг, 26 (с пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев — Топалов (Меличенко, 83), Танковский (Кащук, 88), Мишнев, Очеретько (Чех, 46) -Бондаренко (Горбунов, 68) — Кулаков

Олимпик: Кичак — Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич — Политыло, Бабенко — Тейшейра, Нкенг (Завийский, 90), Бренер (Чогадзе, 79), Каргбо-младший

Предупреждения: Кулаков — Драме, Бабенко