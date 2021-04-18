Украина

Середняки чемпионата Украины не смогли определить сильнейшего.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на харьковском стадионе ОСК Металлист не смог обыграть приехавший в гости донецкий Олимпик.

Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Дмитрий Топалов ворвался в штрафную гостей по левому флангу и отдал точную передачу в центр на Андрея Кулакова, которому оставалось лишь подставить ногу, с чем он благополучно справился.

Однако в середине первого тайма команда Юрия Калитвинцева смогла ответить своим голом. Олег Очеретько в своей штрафной грубо срубил с ног Тейшейру и арбитр матча указал на точку. К мячу подошел Таддеус Нкенг, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, Олимпик смог прервать серию поражений из восьми матчей кряду со старта второй половины сезона и это первое набранное очко под руководством Калитвинцева.

После 22 матчей Мариуполь набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Олимпика 18 баллов и 11-я строчка.

Мариуполь — Олимпик 1:1

Голы: Кулаков, 5 — Нкенг, 26 (с пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев — Топалов (Меличенко, 83), Танковский (Кащук, 88), Мишнев, Очеретько (Чех, 46) -Бондаренко (Горбунов, 68) — Кулаков

Олимпик: Кичак — Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич — Политыло, Бабенко — Тейшейра, Нкенг (Завийский, 90), Бренер (Чогадзе, 79), Каргбо-младший

Предупреждения: Кулаков — Драме, Бабенко