Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В матче 22-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости львовским Рухом. Встреча закончилась без забитых мячей.

После 22 игр Ингулец набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Руха 17 баллов после 21 игры и последняя 14-я строчка.

Обзор матча:

Ингулец — Рух 0:0

Ингулец: Крынский, Али Бен Салем, Запорожец, Козак (Шевцов 74), Бартулович (Васин 55), Коваленко (Янаков 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Сичинава, Синегуб

Рух: Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук 67), Мысык, Мартынюк, Кондраков, Бойчук, Белый, Стаменкович, Кухарук

Предупреждения: Ситчинава, Запорожец,Шишка — Федорчук, Мысык, Борячук