Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Ингулец - Рух, ФК Рух
18 апреля 2021, 21:46
В матче 22-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости львовским Рухом. Встреча закончилась без забитых мячей.
После 22 игр Ингулец набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Руха 17 баллов после 21 игры и последняя 14-я строчка.
Обзор матча:
Ингулец — Рух 0:0
Ингулец: Крынский, Али Бен Салем, Запорожец, Козак (Шевцов 74), Бартулович (Васин 55), Коваленко (Янаков 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Сичинава, Синегуб
Рух: Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук 67), Мысык, Мартынюк, Кондраков, Бойчук, Белый, Стаменкович, Кухарук
Предупреждения: Ситчинава, Запорожец,Шишка — Федорчук, Мысык, Борячук