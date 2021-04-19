Украина

Защитник Руха считает, что гол его команды был не засчитан несправедливо.

В матче 22-го тура чемпионата Украины Рух сыграл вничью с Ингульцом, хотя Максим Белый считает, что его команда должна была брать три очка.

"Мы недовольны результатом, – цитирует защитника официальный сайт Руха. – Нам нужна была только победа, а так мы снова на последнем место, и это не добавляет оптимизма".

"С первых же минут мы создали давление на ворота Ингульца, имели несколько моментов, в одном из них забили мяч, который арбитры не засчитали. Странно, что в таких значимых матчах не используется система VAR, и системы, фиксирующей пересечение мячом линии ворот в чемпионате Украины тоже нет".

"Мы оказались в положении Криштиану Роналду и сборной Португалии, пострадавших от несправедливо не засчитанного гола. А для нас эти потерянные два очка могут оказаться на вес золота".

"Я стоял в полуметре от ворот и четко видел, что мяч пересек линию. Главный арбитр тоже был рядом, но почему-то эпизод не увидел, хотя обязан был в нем разобраться".

После ничьей Рух с 17-ю очками занимает последнее место в турнирной таблице, уступая одно очко Минаю,Львову и Олимпику, и отставая на три очка от Мнгульца.