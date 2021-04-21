Украина

Football.ua представляет анонс полуфинального матча Кубка Украины.

Во втором полуфинале Кубка Украины Александрия и Заря определят соперника победителю пары Агробизнес — Динамо.

Александрия — Заря

Среда, 21 апреля, 18:30. Александрия, стадион Ника. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Если в первом полуфинале, который состоится в Тернополе, можно рассуждать о разнице соперников в классе и на этом строить какие-то предположения о победителе, то предсказать что-либо в противостоянии Александрии и Зари совершенно невозможно.

Несмотря на то, что нынешний сезон пока явно не занесешь в актив подопечным Владимира Шарана, сомнений в классе команды нет, и говорить о том, что Заря на голову превосходит соперника, хотя и сохраняет теоретические шансы на Лигу чемпионов, не стоит.

Особенно лучше воздержаться от прогнозов, если вспомнить, как раньше команды играли в Кубке Украины.

В этом турнире их пути пересекались дважды. В 2014 году, когда противостояние состояло из двух матчей, Заря одержала победу в гостях со счетом 1:0, а в Запорожье удержала преимущество, сыграв вничью (1:1). В 2019-м в противостоянии на Нике в игровое время победителя выявить не удалось (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались хозяева (5:4).

Заря в 22-м туре упустила отличную возможность сократить отставание от второго места до четырех очков (имея игру в запасе), неожиданно проиграв Ворскле, и теперь со всей серьезностью настраивается на полуфинал Кубка.

Учитывая, что следующий поединок чемпионата пройдет 24 апреля (против Олимпика), времени на восстановление у команды Виктора Скрипника будет достаточно. Поэтому силы можно не экономить, тем более, что шансы на Лигу чемпионов у луганчан остались лишь теоретические.

С другой стороны, до финала осталось сделать лишь один шаг, а в решающем кубковом матче всякое может случиться, надо лишь до него добраться.

Не меньше своего соперника будет стремиться к финалу и Александрия. Занимая место в середине турнирной таблицы и отставая от зоны еврокубков на десяток очков, команда уже потеряла всякую мотивацию. Кое-кто из александрийских острословов даже горько пошутил, что четыре поражения подряд в УПЛ — это экономия сил перед полуфиналом.

Владимир Шаран как-то обмолвился, что посчитал бы неудачей лишь игру на выезде против Динамо, а на такой вариант жребия смотрит с оптимизмом.

Стоит отметить, что Александрия является самым результативным полуфиналистом нынешнего розыгрыша: на ее счету 8 голов в трех матчах (у Агробизнеса — 5 в четырех, у Зари — 3 в двух, а у Динамо — 0 в одном).

Матч в Александрии пройдет со зрителями.

Путь к полуфиналу

Александрия стартовала в турнире с 1/16 финала и на всех трех предыдущих стадиях встречалась с представителями УПЛ. Одержав две крупные победы, лишь в четвертьфинале Александрии победа досталась в «лотерее» – послематчевой серии пенальти.

30.09.2020 1/16 финала Александрия — Ингулец 4:1

02.12.2020 1/8 финала Александрия — Минай 3:0

03.03.2021 1/4 финала Днепр-1 — Александрия 1:1 (пен. — 4:3)

Заря стартовала на один раунд позже соперника, и на пути к полуфиналу обыграла как представителя УПЛ, так и Первой лиги, причем обе победы одержала с минимальным преимуществом.

16.12.2020 1/8 финала Десна — Заря 0:1

03.03.2021 1/ 4 финала Верес — Заря 1:2

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