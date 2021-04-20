Украина

Полуфинальный поединок Кубка Украины пройдет с присутствием болельщиков на трибунах.

Полуфинальный поединок Кубка Украины между Александрией и луганской Зарей на стадионе КСК Ника пройдет со зрителями на трибунах. Об этом сообщает официальный сайт Александрии.

Билеты на кубковый матч можно будет приобрести онлайн на официальном сайте клуба. Также они будут продаваться в день игры в кассах стадиона.

Поединок Александрия — Заря пройдет в среду, 21 апреля, в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что второй полуфинальный матч Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо также пройдет со зрителями на трибунах. Игра состоится в Тернополе.

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