Украина

Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич высказался об успехах своей бывшей команды.

Хацкевич считает, что Мирча Луческу пришел уже в готовую команду и просто сделал ее организованнее.

"У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные – это те футболисты, которые были. Команда организованнее стала. Фундамент все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду. Да, команда стала организованнее, стало меньше тактических ошибок", — сказал Хацкевич на Youtube-канале "Великого футбола".

"А то, что делает сейчас Шахтер — у них пошло омоложение. Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Вот выходили на замену у Шахтера один с белой головой, а второй — с белым лицом. Я даже не знаю, кто это такие, что за футболисты. Но это проблемы Шахтера. А Динамо выиграло солидно, уверенно, заслуженно".

Хацкевич руководил Динамо с 2017 по 2019 годы и за это время выиграл с клубом лишь два Суперкубка Украины. После периода в Динамо Хацкевич возглавил российский Ротор, откуда был уволен в марте этого года.