Украина

В перенесенном поединке первого тура чемпионата Украины Львов оказался сильнее.

В перенесенном поединке стартового тура украинской Премьер-лиги Львов на своем поле одержал минимальную победу над Минаем со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в концовке первого тайма и получился он мягко говоря, очень курьезным. Алексей Довгий пробил головой после подачи с углового, после чего мяч от корпуса Шемми Маембэ отскочил в штангу и влетел в ворота гостей.

Таким образом, Львов после 21 матча набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Миная 18 баллов и 13-я строчка.

Львов — Минай 1:0

Гол: Маембэ, 39 (автогол)

Львов: Ильющенков — Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько (Лобай, 90) — Довгий — Антви (Семенив, 82), Тавареш (Сабино, 90+3), Чиряк, Грисьо (Ременяк, 90+3) — Ныч (Ренан, 81)

Минай: Попович — Сакив, Лопыренок, Матич, Маембэ — Ткачук (Снижко, 67), Петрусенко — Бойко (Милевский, 78), Нуриев, Ахмедзаде — Шиндер (Пиняшко, 67)

Предупреждения: Довгий, Махмутович, Бусько, Грисьо, Тавареш, Романчук — Сакив