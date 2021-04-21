Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Украины.

В полуфинальном поединке Кубка Украины Александрия сошлась в противостоянии с луганской Зарей.

По итогам основного и дополнительного времени команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им не удалось.

В серии пенальти же удачливее оказались подопечные Виктора Скрипника, которые и прошли в финал Кубка Украины.

Обзор Oll.tv:



Обзор YouTube:

Александрия – Заря 1:1 (3:4 — пенальти)

Голы: Бондаренко, 90+2 (пен.) — Кочергин, 20.

Александрия: Панькив — Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух — Банада — Лучкевич, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк — Ситало (Устименко, 71).

Заря: Василь (Шевченко, 119) — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс — Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104) — Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104).

Предупреждения: Бондаренко, 62 — Кочергин, 7, Иванисеня, 58, Гладкий, 62, Цыганикс, 79.