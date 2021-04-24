Украина

Рассказываем, после каких матчей Динамо и Шахтёр официально оформляли чемпионства в прошлые годы.

Уже завтра, 25 апреля, в случае победы над Ингульцом киевское Динамо может в шестнадцатый раз в своей истории стать чемпионом Украины и тем самым оторваться от Шахтера на целых три титула. В этой статье мы вспомним, после каких матчей нашего чемпионата в XXI веке чемпион Украины определялся окончательно.

Сезон-2000/01

Динамо

Это было последнее чемпионство киевлян перед первой победой Шахтера. И оно, будем откровенны, было добыто немалыми усилиями, среди которых и легендарный "компьютерный" гол. Но нас интересует именно последний тур, когда решилась судьба золотых медалей.

Динамо дома принимало Днепр, и до 84-й минуты гости вели со счетом 1:0. Любой результат, кроме победы киевлян, делал чемпионом Шахтер, ведь "горняки" в параллельном матче уверенно обыгрывали земляков из Металлурга. Но тут Динамо стрельнуло дуплетом – голы Андрея Несмачного и Александра Мелащенко принесли Киеву девятое подряд чемпионство. И последнее – Валерию Васильевичу Лобановскому…

Сезон-2001/2002

Шахтер

Концовка сезона-2001/2002 стала для украинского футбола особенной со всех точек зрения.

Во-первых, 13 мая 2002-го года ушел из жизни великий Лобановский. И возможно в том числе и поэтому (ничуть не приуменьшая заслуг Шахтера!) мы тогда получили нового чемпиона страны.

За тур до окончания чемпионата дончане благодаря двум автоголам "бело-синих" одержали победу над главным конкурентом со счетом 2:0 и тем самым вышли на первое место. 11 июня Шахтер ожидала игра на совсем ином краю нашей страны – в Ужгороде. После прострела Анатолия Тимощука Алексей Белик в начале второго тайма блестящим образом поразил ворота Закарпатья и принес Донецку первое в истории чемпионство. А Невио Скала остался в сердцах болельщиков Шахтера навсегда даже несмотря на очень недолгий период работы. Чего уж там, он и тогда пришел по ходу сезона.

Сезон-2002/03

Динамо

Однако Динамо, которое после смерти Мэтра возглавил его ученик Алексей Михайличенко, вернуло себе титул сразу. По большому счету, все решилось за тур до окончания чемпионата, когда киевляне переиграли земляков из Арсенала, а Шахтер сыграл 3:3 с Таврией.

Однако официально подтвердить титул динамовцы должны были в последнем туре, когда в гости к ним пожаловал харьковский Металлист. На самом деле, при большинстве раскладов подопечных Михайличенко могло устроить и поражение (главное – не слишком большой счет), но они выиграли 4:2.

Чего таить – это был еще далеко не тот Металлист, который способен рвать грандов. И поэтому на дубль Шацких и гол Федорова ответил Паляница, а затем харьковчанин Пушкуца и киевлянин Белькевич обменялись красивейшими голами со штрафных.

Сезон-2003/04

Динамо

И второе подряд чемпионство Михайличенко. Примечательно, что снова с 73 очками против 70 у Шахтера.

Динамо по ходу сезона шло более чем уверенно, однако за 5 туров до конца чемпионата споткнулось о Днепр. Отрыв до "горняков" уменьшился до трех баллов и подтвердить золото окончательно пришлось снова в последнем туре. Соперником киевлян была Волынь, и в Луцке "бело-синие" благодаря голам Флорина Черната и Андрея Гусина добыли уверенную победу.

Сезон-2004/05

Шахтер

Завтра Мирча Луческу, cкорее всего, выиграет свое девятое чемпионство в Украине, а то было первым. И вторым для Шахтера.

Все решилось за тур до окончания первенства. Тогда "горняки" в "жемчужине у моря" благодаря мячам Тимощука, Матузалема и Белика со счетом 3:1 одолели Черноморец.

Но нейтральные болельщики были, конечно, разочарованы – матч последнего тура, в котором Шахтер принимал Динамо в Донецке, стал после этого сущей формальностью. Правда, он все равно был невероятно горячим и зрелищным. Тогда "горняки" доказали свое превосходство, но победа была добыта в тяелейшем бою и лишь на последних минутах — 3:2.

Сезон-2005/06

Шахтер

Перед началом того сезона ввели новшество – Золотой матч в случае равенства очков. И он понадобился с ходу. В последнем туре чемпионата судьба вновь свела наших грандов между собой, на этот раз в Киеве, но Динамо не сумело удержать преимущество в 2 мяча, добытое в первом тайме.

Решать судьбу золотых медалей пришлось в Кривом Роге, и там сильнее оказались дончане. На мяч румына Марики ответил киевский бразилец Родольфо, а в овертайме точным ударом головой все решил Джулиус Агахова. Луческу зашел в украинский футбол с двух чемпионских титулов подряд.

Сезон-2006/07

Динамо

Однако следующий чемпионат "горняки" провалили с невероятно звучащим треском – Динамо опередило их на целых 11 пунктов. За 2 тура до конца чемпионата злейшие враги встретились в Донецке и вновь забили по 2 мяча, хотя победа подопечных Демьяненко могла сделать их чемпионами уже тогда. Однако сделала в следующем туре, когда киевляне обыграли львовские Карпаты со счетом 3:1 – на быстрый гол львовянина Ковеля с пенальти ответил Ринкон, а с игры – Гусев и Шацких.

Шахтер же в добавок потерял очки и в последних двух турах, поэтому в итоге и получилось такое огромное отставание.

Сезон-2007/08

Шахтер

Судьба виктории решалась в последнем туре. Динамо для чемпионства нужно было побеждать уже дважды бронзовый Металлист, да к тому же надеяться на потерю очков Шахтером в матче с земляками-металлургами. Но не случилось ни первого, ни второго – Динамо в Харькове лишь чудом вырвало ничью 2:2, а "горняки" благодаря голам Жадсона, Илсиньо, Фернандиньо и Константина Кравченко победили 4:1.

И да, это было последнее золото Шахтера, добытое на РСК Олимпийский.

Сезон-2008/09

Динамо

Пожалуй, самое легкое чемпионство Динамо со времен появления сильного Шахтера. Другое дело, что "оранжево-черные" в том сезоне взяли Кубок УЕФА, в полуфинале оставив за бортом именно главного врага. Но это все лирика.

В чемпионате Шахтер стартовал настолько печально, что какое-то время о втором месте могли помечтать харьковский Металлист и донецкий Металлург. В итоге же серебро "горняки" таки добыли, а вот золото забрало себе Динамо и официально сделало это уже в 27-м туре из 30-ти.

Тогда "бело-синие" испытали небольшие проблемы в матче против симферопольской Таврии, дважды отыгрываясь благодаря Тибериу Гиоане и Андрею Несмачному, и победив после пушечного удара Александра Алиева в самой концовке. Хотя то уже было приятным десертом – киевлян делала чемпионами и ничья. Юрий Семин за полтора сезона стал в Киеве полностью своим, но уж очень рано решил вернуться в родной Локомотив.

Сезон-2009/10

Шахтер

В следующем розыгрыше Динамо тренировал уже другой россиянин – Валерий Газзаев. Шахтер же проводил первый сезон на новом красавце-стадионе – Донбасс Арене. И судьба титула решилась в очном поединке предпоследнего тура.

По идее, команды должны были подходить к игре с равным количеством очков (хотя на зиму киевляне шли с +5 и матчем в запасе), но Динамо за тур до этого умудрилось проиграть Карпатам. Поэтому победа в Класичном гарантировала Шахтеру золото, и он ее добыл. Злой гений динамовцев Илсиньо забил единственный в игре мяч, и золотые медали надели дончане.

Сезон-2010/11

Шахтер

Следующее золото досталось Шахтеру в разы легче. Он мог добывать его как раз таки в Киеве, но не смог сыграть с Динамо хотя бы вничью, бездарно уступив 0:3. Однако в 28-ом туре в игре с МетаДоном Луис Адриано и Дарио Срна заставили Донбасс Арену воочию увидеть второе подряд чемпионство родного клуба, хотя снова таки – устраивала и ничья.

Сезон-2011/12

Шахтер

И снова Шахтер, и снова Донбасс Арена. Тут интрига держалась до последнего тура. Одно время, до скандального матча с удалением Ваксом Гармаша, фаворитом считались именно киевляне, хотя Динамо затем подставило само себя, когда потеряло очки в Луганске с Зарей в 29-й день соревнований. Так ведь все шло к "Золотому матчу" накануне Евро…

Затем киевляне не смогли обыграть и Таврию, хотя и это бы им сильно не помогло. Шахтер без проблем разгромил тогда новичка чемпионата Александрию (голами отметились Виллиан, Мхитарян и лучший бомбардир того розыгрыша Селезнев) и в третий раз подряд стал чемпионом на новом стадионе.

Сезон-2012/13

Шахтер

Сезон, пожалуй, наибольшего расцвета УПЛ, да только вот основная борьба проходила за второе место. Шахтер же уже в 26-м туре, сыграв с Металлистом 1:1, четвертый раз подряд покорил Донбасс Арену – на гол вернувшегося из Донецка в Харьков Марко Девича в концовке ответил вернувшийся из Бразилии в Донецк Илсиньо.

И да… этот четвертый раз стал последним. По крайней мере, последним на долгое время.

Сезон-2013/14

Шахтер

Концовка этого сезона проходила для команды Луческу очень тяжко, так как война на Донбассе уже началась. Главным конкурентом за золотые медали выступил Днепр, и в какое-то время казалось, что именно подопечные Рамоса возьмут золото.

Но нет. В 29-м туре Шахтер в Черкассах номинально на выезде обыграл Зарю и одержал пятый чемпионский титул к ряду. Луис Адриано отметился дублем, а еще один мяч забил Эдуардо – 3:1.

Это было последнее чемпионство Луческу во главе Шахтера. Но как мы уже понимаем – не последнее в Украине.

Сезон-2014/15

Динамо

После ряда фатальных сезонов Динамо смогло добыть золото. Нечто схожее можно сказать и про дни сегодняшние. К слову, тогда тоже чемпионат игрался в 26 туров.

Решить все вопросы подопечные Сергея Реброва смогли в 24-м из них. Едва вышедший в финал Лиги Европы Днепр держался до последнего, но в конце игры его ворота поразил Домагой Вида, который в решающих матчах всегда забывал о своей позиции и колотил в ворота мяча.

Сезон-2015/16

Динамо

Второе подряд чемпионство Динамо Реброва. Здесь все тоже решилось заранее – теперь уже за три тура до конца чемпионата.

Шахтер накануне неудачно съездил в Одессу, сыграв с Черноморцем всего лишь вничью, а Динамо этим умело воспользовалось – единственным мячом в ворота Ворсклы отметился… Жуниор Мораес. Да-да, тогда его болельщики Динамо еще не проклинали.

Сезон-2016/17

Шахтер

Первое золото Шахтера после полноценного отъезда из родных краев. Тот чемпионат игрался по новой схеме с делениями на шестерки, и горняки в нем одержали уверенную победу за 4 тура до завершения. Кстати говоря, это был их первый сезон без Луческу и с Паулу Фонсекой.

Как и в предыдущем золотом розыгрыше дончан, все обозначилось в игре с Зарей. На этот раз – номинально домашней и в Харькове. В начале второго тайма Исмаили и Ордец довели счет до разгромного (а первым голом отметился Ферейра), и даже несмотря на ударную концовку луганчан игра закончилась 3:2.

Сезон-2017/18

Шахтер

Второе подряд чемпионство Шахтер оформил именно в Харькове. В соперниках был Верес, а матч запомнился скандалом с массовым отравлением ровненской команды перед игрой, и потому никто до последнего не знал, состоится ли поединок. Та и вообще – доедут ли номинальные гости.

Сама же игра запомнилась голом Марлоса с пенальти в самом начале. "Класичне" в последнем туре имело теперь лишь один подтекст – прощание Олега Гусева.

Сезон-2018/19

Шахтер

Вновь "горняки" официально стали чемпионами после матча с Зарей. Теперь – в Запорожье. В начале игры единственный гол забил теперь уже шахтеровец Мораес, замкнувший прострел Болбата. Так эффектно Фонсека попрощался с Украиной. А шел 29-й тур из 32-х…

Сезон-2019/20

Шахтер

Самое простое чемпионство Шахтера. То, которое +23. Дончане выиграли его за 5 туров (в 27-ом), и тем самым установили рекорд, обойдя и Динамо 2000-го года, и себя 2017-го.

Победа над Александрией в уже коронавирусную эпоху получилась довольно непростой – на удар с пенальти Тайсона команда Шарана ответила двумя голами, и лишь дубль Тете принес Луишу Каштру первое чемпионство в Украине. Как мы уже понимаем, и последнее тоже.