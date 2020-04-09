Фан-сектор

Читач Football.ua Сергій Дарвінський згадує про кумедний епізод з відтворенням голу Динамо на телебаченні у сезоні-2000/2001.

Багато юзерів сайту Football.ua клікають на деякі новини заради того, аби, не читаючи тексту самої новини, одразу ж перейти до перегляду коментарів: вишукану аналітику та відповіді на доленосні питання як на футбольні теми, так і на теми політичні часто можна знайти тут.

У словесних протистояннях вболівальників Динамо та Шахтаря зазвичай фігурує низка епізодів з історії кожного з клубів, які виступають аргументацією у будь-якій суперечці: з одного боку — вибух на стадіоні, допінгові скандали, Вакс; з іншого — шуби, офіційні зарплати по 20 тисяч грн., комп’ютерний гол. Останнє поняття виникло тоді, коли деякі (а може і більшість) з активних читачів цього сайту ще навіть не народилися. Давайте пригадаємо, що саме стало причиною появи такого словосполучення в українському футболі.

Сезон-2000/2001 ознаменувався тим, що вперше за 8 років до останнього туру не було відомо, хто стане чемпіоном. Донецький Шахтар, що підсилився якісними як для чемпіонату України легіонерами в обличчі Джуліуса Агахови, Айзека Окоронкво та Ассана Н'Діає, весь чемпіонат йшов нога в ногу із київським Динамо. Також ще за два тури до кінця змагань теоретичні шанси на чемпіонство несподівано мав і Дніпро.

По-справжньому запахло смаленим для киян після 17-го туру, коли "гірники" завдали першої і єдиної в тому чемпіонаті домашньої поразки динамівцям — 1:2. Цей програш відкинув чинного на той момент чемпіона на друге місце — відставання від команди Віктора Прокопенка складало одне очко.

Забігаючи наперед, відзначимо, що за 9 останніх до фінішу чемпіонату турів Динамо втратить лише два очки (1:1 із Карпатами вдома), а Шахтар — чотири (1:1 із Металістом у Харкові та 0-0 із ЦСКА вдома). І ті, хто добре пам’ятають цей сезон, скоріш за все, пригадають окремі моменти турніру, де арбітри достатньо поблажливо ставилися до киян та занадто вимогливо до "гірників".

Один з таких епізодів, що набув легендарного статусу, відбувся за три тури до завершення чемпіонату. Динамо грало в Запоріжжі проти Металурга Мирона Маркевича. На той момент столичний клуб все ще поступався Шахтареві в турнірній таблиці, тому про втрату очок киянами мова йти не могла.

Динамо на правах фаворита домінувало весь матч, але м’яч ніяк не хотів залітати у ворота голкіпера запорожців Андрія Глущенка. Та на 73-й хвилині після удару Флоріна Черната та рикошету від захисника господарів м’яч з лінії воріт головою виніс Олег Ратій. Проте після сигналу лайнсмена головний арбітр матчу Євген Абросимов вказав на центр поля. Гравці Металургу побігли з’ясовувати стосунки із суддями, підсумком чого стало вилучення Глущенка. Матч завершився мінімальною перемогою киян.

По завершенні поєдинку інспектор матчу поставив Абросимову чотири бали з десяти, що свідчило про незгоду із рішенням зарахувати гол.

Але найцікавіше було пізніше. У щотижневій програмі "Футбол від УТН" на Першому Національному спробували відтворити епізод із взяттям воріт за допомогою графіки. Цей шедевр досі можна знайти на просторах Youtube.

Здавалося б, на відео "беззаперечне" підтвердження голу, проте Олег Ратій, мабуть, був засмучений, коли побачив на екрані свою 3D-модель з м’ячем замість голови.

За декілька років в одному з інтерв’ю Ігор Суркіс визнав, що вибачився перед Рінатом Ахметовим за той гол. Але ця історія назавжди збереглася в серцях українських вболівальників, як своєрідний символ співпраці Динамо як із арбітрами, так із телебаченням на початку 2000-х.

Сергій Дарвінський, читач Football.ua

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