Украина

Специалист рассказал об игре с Мариуполем.

Главный тренер львовского Руха Иван Федык прокомментировал уверенную победу над Мариуполем в рамках УПЛ (0:3).

"Все набранные очки сейчас ценные. То, что удалось забить три гола на выезде, это хорошо. Ребята заслужили победу.

Были готовы ко всем вариантам, которые предложил соперник. Ключевой момент — выход Борячука. У него день рождения, и я ему сказал, что сам себя не поздравишь, то никто не поздравит".

"Удаление и пенальти соперника? Не видел момента самого, а Мариуполю было сложнее уже. Ушли с последнего места? Я не могу сказать, что был груз определенный. Конечно, верю, что Рух останется в УПЛ. Могу ли пообещать болельщикам? Зачем такие вопросы. Это футбол, тут всякое может случиться, но я верю.

Поздравления Борячуку? Какой подарок, это его работа — забивать гол. Раньше не забивал, сейчас наконец забил", — сказал Федык на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Рух можно смотреть на Football.ua.