Украина

Команда Игора Йовичевича добыла очередную победу в 2021 году.

Субботнюю программу 23 тура УПЛ открывали двумя матчами, которые прошли в одно время: Днепр-1 — Минай и Колос — Ворскла.

Днепряне с первых минут показали, кто в доме хозяин, и обеспечили себе три очка еще до перерыва. Сначала Довбик не реализовал пенальти после крайне сомнительного решения арбитра, но уже через 10 минут исправился с игры. 1:0.

Второй гол Днепра-1 — настоящее произведение футбольного искусства, а точнее, таланта Булецы. Хавбек положил красивейший гол со штрафного. 2:0.

Третий мяч хозяева забили с пенальти после явной игры рукой Маембе в штрафной. На этот раз "приговор" взялся исполнять именинник Чуже и не подвел свою команду. 3:0.

Минайцы сумели отыграть один мяч в середине второй половины встречи, но гол Ткачука Иванов отменил после 5-минутного совещания с ВАР-ассистентом.

Днепряне могли делать счет разгромным, однако не реализовали несколько верных шансов.

Днепр-1 набрал 29 очков и поднялся на седьмое место, потеснив Александрию, которая в этом туре сыграет с Шахтером. Минай остался на дне турнирной таблицы, имея в своем активе 18 заработанных баллов.

Днепр-1 — Минай 3:0

Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44, с пенальти

Днепр-1: Юрчук — Тэйлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко, Чуже (Гонсалвес, 81), Булеца (Ярмолюк, 76) — Когут (Билл, 46) — Довбик (Хобленко, 76).

Минай: Попович — Маембе (Петрусенко, 46), Лопыренок, Матич, Сакив (Багайоко, 83) — Снижко - Ахмедзаде, Ткачук (Малепе, 84), Нуриев, Бойко — Милевский (Одуэньи, 84).

Предупреждения: Батагов, 20, Чуже, 73 — Ткачук, 31, Маембе, 43, Бойко, 53, Нуриев, 62, Петрусенко, 80.