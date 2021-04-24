Украина

Специалист после победы над Ворсклой рассказал про нашумевшую ситуацию с игроками клуба.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал разгромную победу над Ворсклой (3:0), и эмоционально рассказал о нашумевшей ситуации с футболистами, которые устроили дебош в поезде Ужгород — Киев.

"У нас были разные матчи весной, мы хорошо выглядим. Были качественные матчи, с Шахтером была хорошая игра. Мы выполнили установку и должны были делать то, о чем договорились. В нашем украинском футболе очень многое решают стандарты.

Все команды умеют обороняться, все могут играть от защиты, но стандарты решают. Мы забили первый гол со стандарта и стало легче играть. Также был качественный первый тайм нашей команды в плане прессинга, мы выучили соперника".

"Ворскла — очень агрессивная команда, которая проиграла только Шахтеру и Днепру-1. Не считаю, что первый тайм был осторожный. Мы высоко играли.

Выход Исаенко? Хлебас пропустил все сборы, он снова выпал, он полностью не готов. А скорость и желание Исаенко все решили сегодня, он молодец".

"Что касается ситуации с футболистами, то они уже оштрафованы, я не буду разбираться. Хочу защитить своих игроков, но не знаю как. Нет ни одного видео, нет заявления. Может они что-то нарушили, но я не могу за ними все время ездить. Это был их выходной день.

Если бы они разбили двери или еще что-то — их бы сразу закрыли. Оштрафовали за эту историю, дыма без огня не бывает, они попались. Они вели себя неправильно, я с этим согласен. Но все так разнесли, как будто там было изнасилование", — сказал Костышин на пресс-конференции.