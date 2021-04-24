Украина

Черниговчане упустили возможность воспользоваться осечкой полтавской Ворсклы.

Завершалась субботняя программа 23-го тура украинской Премьер-лиги противостоянием во Львове, где на Арене Львов местный ПФК Львов принимал черниговскую Десну. В контексте данного поединка не шлось о столкновении прямых конкурентов в турнирной таблице, а мы, скорее, больше говорили об игре в качестве противостояния явного фаворита и "андердога". С распределением ролей в данном контексте, очевидно, запутаться было достаточно сложно.

Подопечных Александра Рябоконя в 2021 году сильно штормит. А как иначе можно было объяснить исходы поединков против закарпатского Миная (1:3) и днепровского Днепра-1 (0:2) в недавнем прошлом. И это несмотря на то, что "северяне" активно претендовали даже на вторую строчку в турнирной таблице перед началом второго этапа чемпионата. По состоянию на момент начала тура, эти надежды даже не стояли на повестке дня. Десна оказалась позади Зари и Ворсклы, но при этом ее начал поджимать со спины Колос.

И как прекрасно в этом плане мог бы быть "подложен" календарем национального первенства поединок против ПФК Львов, если бы в недавнем прошлом "золотые львы" не начали усиленно выкарабкиваться из подвала турнирной таблицы. Однако, подопечные Анатолий Бессмертного в середине текущей недели получили редкий опыт официального поединка, обыграв Минай (1:0), поэтому главным вопросом накануне отчетной игры были кондиции львовян перед ответственным для их соперников матчем.

От противостояния на Арене Львов как-то сразу начало веять духом сенсации. Гости провалили стартовый отрезок, а иногда у них не получалось связать и двух простых передач между собой в центре поля. Параллельным курсом соперники подыскивали варианты для доставки мяча в штрафную и сумели впервые нащупать слабину там, где от Десны ее точно нельзя было ожидать. Стандарт на правом фланге завершился подачей Чиряка точно на голову Махмутовичу, но защитник не попал в свободный гол.

После этого, коллектив Рябоконя потихоньку начал бить в колокола тревоги, и постепенно устанавливать контроль над происходящим на поле. И все было в атаке у черниговчан не так уж и плохо: мяч ходил по флангам, перемещался по штрафной, были определенные попытки выходить на ударные позиции. Но к чему это все, если в створ ворот так ничего и не последовала. А Львову что? Убежали в контратаку на 44-й минуте, расписали "бразильский покер" на троих в чужой штрафной, а Ренан вколотил в завершении под перекладину с передачи Алваро. Вот и пришлось думать Десне, как спасать ситуацию.

Рябоконь постарался встряхнуть игру заменами по позиции, сняв при этом двух из своих наиболее заметных футболистов в первом тайме: Мостового и Безбородько. Оба выстрела, как оказалось позднее, последовали "в молоко". Разве что, в середине второго тайма Чернигов получил право на пенальти за фол Якимца против Калитвинцева в левом фланге штрафной, но Ильющенко уничтожил уверенностью Гуцуляка, который пробил в правый нижний угол.

С таким голкипером можно и горы сворачивать, тем более, что ему бьют по воротам два раза за игру, от силы. Десна не показала стремления добиваться даже ничьей, а Львов еще несколько раз уходил в симпатичные контратаки, но бразильская самба в завершении больше мешала, чем оказывала полезное воздействие. Был забит всего один мяч в этой игре, но скучной она точно не являлась. Да еще и на всеобщее порицание себя в конце матча приговорил Владимир Якимец, подкатом со спины чуть не отправив в лазарет Картушова. В общем, скучно не было.

В следующем туре нас будет ожидать львовское дерби между ПФК Львов и Рухом, в котором хозяевами будут именно "золотые львы", а черниговской Десне предстоит на своем поле принять ковалевский Колос.— Десна 1:0Ренан, 44На 70-й минуте Алексей Гуцуляк (Десна) не забил пенальти (вратарь).Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк (Семенив, 78), Алваро (Сабино, 78), Эрнест — Ренан (Ныч, 64).Паст — Полегенько (Конопля, 63), Гитченко, Имереков, Мостовой (Сухоцкий, 46) — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов — Безбородько (Дегтярев, 46).Предупреждения: Махмутович, Довгий, Чиряк, Эрнест — Мостовой, Калитвинцев