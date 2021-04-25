Украина

Вашему вниманию трансляция поединка 23-го тура чемпионата Украины.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на поле НСК Олимпийский может досрочно завоевать титул чемпиона Украины, однако для этого столичному клубу будет необходимо одолеть петровский Ингулец.

В середине текущей недели подопечные Мирчи Луческу продлили свою серию успешных выступлений на внутренней арене в 2021-м году, перешагнув на полуфинальной стадии Кубка Украины через волочиский Агробизнес (3:0).

Отрыв "бело-синих" в турнирной таблице УПЛ от донецкого Шахтера, на данный момент, составляет 10 очков, за четыре поединка до конца сезона.

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