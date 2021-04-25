Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и донецкий Олимпик.

Воскресная часть 23-го тура украинской Премьер-лиги будет начинаться с поединка луганской Зари против донецкого Олимпика.

Виктор Скрипник, после поединка против полтавской Ворсклы (2:4), совершил ротацию в своем составе на позиции правого защитника, где сыграет Денис Фаворов, а в центре обороны разместится пара Абу Ханна – Вернидуб. Также, Кабаев разместится под парой нападающих, которой в предстоящей игре станут Сайядманеш и Гладкий.

От Юрия Калитвинцева, на фоне ничьей против Мариуполя (1:1), наблюдаем решение о переходе на схему 4-2-3-1, в которой Бабенко и Политыло расположатся в опорной зоне, а над ними в тройке атакующих полузащитников сыграет Экра. Также, с первых минут сыграет Бенито, а нападение возглавит Нкенг.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Сайядманеш, Гладкий.

Запасные: Шевченко, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Иванисеня, Казаков, Цыганикс.



Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Бенито, Экра, Тейшейра — Нкенг.