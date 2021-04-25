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Заря - Олимпик, УПЛ
25 апреля 2021, 17:18
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря дома додавила донецкий Олимпик (2:1).
На гол Юрченка с пенальти и Шахаба Захеди, госте ответили лишь точным ударом от Каргбо с 11-метрового.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря — Олимпик 2:1
Голы: Юрченко, 12 (пен.), Шахаб, 70 — Каргбо, 54 (пен.)
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко (Иванисеня, 77), Кочергин — Кабаев (Лунев, 67) — Сайядманеш (Руфати, 90+1), Гладкий (Шахаб, 67).
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Тейшейра — Нкенг.
Предупреждения: Кабаев, Фаворов — Экра