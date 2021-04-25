Румынский специалист вошел в историю.
Мирча Луческу, ФК Динамо
25 апреля 2021, 19:28
Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.
Таким образом Мирча Луческу в первом же своем сезоне на посту тренера "бело-синих" стал чемпионом.
Более того, румынский специалист вошел в историю украинского футбола. Он - первый тренер, который выиграл УПЛ сразу с двумя командами — с Динамо и Шахтером.
На его счету восемь чемпионств с "горняками" и 34 титула в тренерской карьере.
Напомним, что в последний раз футболисты столичного клуба становились чемпионами страны в сезоне-2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров. Всего на счету "бело-синих" 16 чемпионских титулов, что является рекордом.
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