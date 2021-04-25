Украина

Команда Мирчи Луческу прервала гегемонию Шахтера, которая продлилась четыре года.

Динамо Киев одержало победу над Ингульцом в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги с разгромным счетом, благодаря чему оформило досрочное чемпионство.

Даже если бы Шахтер набрал три очка в параллельном поединке с Александрией, успешный результат "бело-синих" против петровского клуба позволил им стать недосягаемыми в турнирной таблице. "Горняки" даже не смогли создать минимальную интригу, уступив Александрии.

Таким образом, румынский специалист Мирча Луческу в своем первом сезоне на посту главного тренера Динамо завоевал чемпионство Украины и прервал гегемонию "горняков", которая продлилась четыре года кряду.

Напомним, что в последний раз футболисты столичного клуба становились чемпионами страны в сезоне-2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров. Всего на счету "бело-синих" 16 чемпионских титулов, что является рекордом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.