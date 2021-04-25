Украина

Специалист рассказал об игре против Александрии.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение от Александрии в рамках УПЛ (0:2).

"Обе команды отдавались игре. Мы хорошо начали. После травмы Бондаря пришлось провести некоторые замены.

Это не из-за тех футболистов, которые вышли, но с того момента Александрия прибавила, а финальный результат – полностью заслуженный" , — сказал Каштру.

Отметим, что Шахтер еще не забронировал себе второе место в чемпионате. Луганская Заря с 41 пунктом отстает от "горняков" на четыре очка.

Видео голов и обзор матча Александрия — Шахтер можно на Football.ua.

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