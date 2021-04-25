Украина

Президент клуба поздравил футболистов и выразил надежду и дальше видеть высокий уровень игры.

Киевское Динамо в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины разгромило Ингулец и гарантировало себе золотые медали.

Президент Динамо Игорь Суркис после матча зашел в раздевалку команды и поздравил всех причастных.

"Одно слово! Помните, когда я представлял вам мистера я сказал: "Если вы с этим главным тренером не выиграете, то уже надо опускать руки". Слава Богу, что вы в него поверили. И самое главное — он поверил в вас!

Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас не понимают, как вы за 8 месяцев поднялись. Я хочу, чтобы вы не останавливались! Сегодня отпраздновали... Впереди у нас три игры, которые вы будете проводить в ранге чемпионов. И я хочу, чтоб вы показывали такой футбол, как вы показывали сегодня!", — сказал Суркис игрокам в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что Динамо Киев — шестой клуб, гарантировавший себе групповой этап Лиги чемпионов.