Украина

Защитник киевской команды — о завоевании золотых медалей УПЛ.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Защитник киевлян и автор пятого забитого гола Денис Попов прокомментировал игру.

"Только матч закончился, еще не осознали, что мы выиграли чемпионат! Сегодня мы показали хорошую игру и поставили жирную точку.

Что говорил Луческу перед матчем? Он говорил, что Ингулец играет как и Агробизнес. Это неуступчивая команда, с ней будет тяжело и нельзя ни в коем случае расслабляться. Особенно, в день, когда можно оформить чемпионство. Хорошо, что все в команде отнеслись к этому серьезно и мы сделали хорошее дело", — сказал защитник в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ингулец.