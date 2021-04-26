Украина

Долги харьковской команды перед инвесторами ужасают своим объемом.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о инициативе городского совета Харькова относительно бесплатной передачи имущества футбольного клуба Металлист в собственность города.

Как заявлял экс-президент клуба Александр Ярославский, данный шаг станет частью глобальной стратегии возвращения "желто-синих" в пространство украинского футбола.

Следующим этапом стало опубликованное 22 апреля 2021 года Хозяйственным судом Харьковской области решение о признании футбольного клуба Металлист банкротом.

Стоит отметить, что на данный момент долги клуба составляют около 900 млн гривен (32,4 млн долларов, согласно текущему курсу НБУ).

Теперь, в результате вступления решения суда в силу, начался процесс ликвидации клуба, конечным бенефициаром которого продолжает оставаться Сергей Курченко.

Ожидается, что по завершению данной процедуры, символика, название и логотип Металлиста потеряют своего правообладателя, и могут быть в дальнейшем использованы повторно другими лицами.