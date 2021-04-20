Украина

Также есть проект решения по части стадиона Металлист.

Имущество Металлиста могут бесплатно передать из государственной в коммунальную собственность территориальной общины Харькова. Все это делается с целью возрождения харьковского Металлиста. Об этом на своей странице в Facebook депутат горсовета Харькова Игорь Черняк.

Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаках, которые были конфискованы у ПАО Футбольный клуб Металлист, ООО Металлист Холдинг и ООО Металлист-Арена.

Городской совет Харькова намерен использовать указанные объекты только по целевому назначению без отчуждения их в частную собственность.

Также отмечается, что есть проект решения по части стадиона Металлист, которой владеет область. Ее также намерены передать в собственность города, но без условия отчуждения в собственность.

Помимо этого, никаких примечаний по поводу наличия или перехода долгов Металлиста в проектах нет. Правда, есть производство по делу о банкротстве, которое насчитывает почти на 900 млн гривен.