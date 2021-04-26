В борьбе за "лигочемпионовское" место разворачивается нешуточная борьба.
Виктор Скрипник и Луиш Каштру, isport.ua/
26 апреля 2021, 13:41
По итогам 23-го тура УПЛ киевское Динамо досрочно оформило чемпионство. Шахтер лишился математических шансов настигнуть столичный клуб, но ситуация такова, что "горняки" могут лишиться и второго места.
Прямо сейчас Шахтер опережает Зарю на четыре балла, но у луганчан имеется игра в запасе. Если команда Скрипника 28 апреля одолеет Олимпик в перенесенном матче 10-го тура, то соперники в борьбе за серебро будут на расстоянии одной осечки.
|#
|
|26 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|23
|18
|4
|1
|51
|14
|37
|58
|2
|
|Шахтер
|23
|13
|6
|4
|47
|18
|29
|45
|3
|
|Заря
|22
|12
|5
|5
|39
|19
|20
|41
|4
|
|Колос
|23
|9
|10
|4
|32
|21
|11
|37
|5
|
|Ворскла
|23
|10
|7
|6
|33
|23
|10
|37
|6
|
|Десна
|23
|10
|6
|7
|34
|25
|9
|36
Смотрим календарь:
Шахтер: Днепр-1 (дома), Минай (выезд), Ингулец (дома)
Заря: Олимпик (выезд), Минай (дома), Днепр-1 (выезд), Александрия (дома)
Как видим, легче график у Шахтера, но учитывая нынешнюю форму "горняков" Зарю сбрасывать со счетов точно не стоит. А что думаете вы?