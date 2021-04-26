Украина

В борьбе за "лигочемпионовское" место разворачивается нешуточная борьба.

По итогам 23-го тура УПЛ киевское Динамо досрочно оформило чемпионство. Шахтер лишился математических шансов настигнуть столичный клуб, но ситуация такова, что "горняки" могут лишиться и второго места.

Прямо сейчас Шахтер опережает Зарю на четыре балла, но у луганчан имеется игра в запасе. Если команда Скрипника 28 апреля одолеет Олимпик в перенесенном матче 10-го тура, то соперники в борьбе за серебро будут на расстоянии одной осечки.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 23 18 4 1 51 14 37 58 2 Шахтер 23 13 6 4 47 18 29 45 3 Заря 22 12 5 5 39 19 20 41 4 Колос 23 9 10 4 32 21 11 37 5 Ворскла 23 10 7 6 33 23 10 37 6 Десна 23 10 6 7 34 25 9 36



Смотрим календарь:

Шахтер: Днепр-1 (дома), Минай (выезд), Ингулец (дома)

Заря: Олимпик (выезд), Минай (дома), Днепр-1 (выезд), Александрия (дома)

Как видим, легче график у Шахтера, но учитывая нынешнюю форму "горняков" Зарю сбрасывать со счетов точно не стоит. А что думаете вы?