Украина

Football.ua отмечает лучших в прошедшем туре УПЛ.

23-й тур украинской Премьер-лиги завершен. Самое время выделить лучших.

Итоги 23-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную попали: 3 футболиста Динамо, 2 футболиста Колоса, 2 игрока Днепра-1, 2 игрока Александрии и по 1 представителю Руха и Львова.

Александр Ильющенков, Львов (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

В матче против Десны в створ ворот Ильющенкова было нанесено три удара. Голкипер Львова заслужил свое место в символической сборной, благодаря отбитому пенальти. Его сейв позволил команде заработать три очка в очень важном матче.

Лукас Тейлор, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Бразилец был привычно хорош на своем фланге обороны. Он проделал большой объем работы – 24 раза вступал в единоборства при эффективности в 71%. Также был лучшим в своей команде по показателю обводок – 13, при эффективности 69%. Сюда же записываем два созданных голевых момента, которые партнеры Тейлора не сумели конвертировать в голы.

Денис Попов, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Денис Попов с особым настроем вышел на предстоящий поединок Динамо против Ингульца. У своих ворот работы у молодого защитника киевлян было не так уж и много, но Денис успевал быть одним из самых опасных в атаке. Нанес хороший дальний удар, который парировал Крынский. Но без забитого гола поле не покинул. Забил Попов в привычном для себя стиле – головой после подачи.

Виталий Миколенко, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Миколенко в который раз подтвердил свой высокий уровень, выдав хорошую игру против Ингульца. Привычно для болельщиков киевского клуба много подключался к атакам своей команды и создавал голевые возможности для партнеров.

Андрей Богданов, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Полузащитник Колоса в матче против Ворсклы был тем, кто обеспечил команде из Ковалевки превосходство в середине поля. Богданов создал для своих партнеров по команде целых три хороших голевых момента, но они воспользовались лишь одним.

Кирилл Ковалец, Александрия (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Часто в адрес Александрии звучат забросы о том, что команда Владимира Шарана играет в достаточно примитивный футбол без особых идей. Так вот качество идей в средней линии полностью зависит от того, есть ли на поле Кирилл Ковалец. Этот футболист в матче против Шахтера творил с обороной "горняков" что-то немыслимое. Разрезные передачи хавбека Александрии стали неразрешимой задачей для подопечных Каштру.

Денис Костышин, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Денис Костышин по праву попал в нашу символическую сборную вместе со своим одноклубником Богдановым. Сын главного тренера Колоса хорошо проявил себя в игре против Ворсклы. Был нацеленным на борьбу и на ворота соперника. Чаще всех в своей команде вступал в единоборства – 25 единоборств. Правда их эффективность оставляет желать лучшего – 36%. Но за свою целеустремленность получил свой голевой шанс, которым в итоге воспользовался сполна.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 7

Лидер киевского Динамо приучил уже всех, что его игра и его форма несколько раз за сезон достигает своего пика. Странное совпадение, но Цыганков по каким-то причинам набирает очень неплохую форму всегда под конец сезона. Вспомните, хотя бы матч Украина – Сербия 5:0. Пожалуй, лучший матч Виктора в футболке национальной команды. Он был сыгран 6-го июня. Вот и сейчас мы видим, как Цыганков вновь показывает свой высокий уровень. В матче против Ингульца он сумел отличиться дважды в воротах Крынского. Будем надеяться, что это поступательное движение у Виктора продолжиться и к Евро-2020 он подойдет в наилучших кондициях.

Сергей Булеца, Днепр-1 (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Вот кому точно не хватает стабильности в игре, так это Сергею Булеце. Это отмечают все. Этот игрок способен выдать потрясающий матч, а уже в следующем провалиться с треском. В матче против Миная удалось себя показать с лучшей стороны и забить красивый гол со штрафного. С нетерпением ждем следующего появления на футбольном поле.

Дмитрий Шастал, Александрия (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Дмитрию Шасталу в матче против Шахтера пришлось выполнять немного непривычную для себя роль – роль центрального нападающего. Со своей задачей справился сполна. Забил гол, который укрепил преимущество Александрии. Экспериментальная защита Шахтера выглядела беспомощно на фоне Шастала.

Андрей Борячук, Рух (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Нападающий Руха Андрей Борячук немного загулял в статусе "перспективного". Футболисту уже 25 лет, а многие до сих пор относятся к нему, как к юному дарованию, которое еще может выстрелить. В матче против Мариуполя все же выстрелило. Борячук постоянно держал в напряжении оборону "азовцев" – заработал пенальти, забил гол, принял участие в голевой атаке. Виден был особый настрой форварда на матч против бывшей команды.

Сергей Горбаченко, Football.ua