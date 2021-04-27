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Football.ua представляет вашему вниманию перевод интервью румынского специалиста для GSP.ro после завоевания чемпионства во главе Динамо.

Динамо Киев досрочно стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21, прервав гегемонию донецкого Шахтера, которая длилась аж четыре года. Еще летом прошлого года многие болельщики "бело-синих" весьма неоднозначно отреагировали на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

Все-таки имя опытнейшего румына в украинском футболе в первую очередь ассоциируется с многолетней работой в стане принципиального соперника, однако, несмотря на это, Мистеру удалось вписать свое имя и в историю киевского Динамо, заставив всех даже самых ярых скептиков отложить прошлые неурядицы на второй план (ну, почти всех).

После завоевания досрочного чемпионства благодаря разгромной победы над Ингульцом президент столичного клуба Игорь Суркис поспешил поведать о будущем 75-летнего Луческу в Динамо и обозначить амбициозные цели: "Я уверен, что он останется главным тренером Динамо, так как у него есть действующий контракт. У меня нет никаких сомнений в нем. Он создавал эту команду. Думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе".

Звучит довольно громко, но в доверии со стороны руководства Динамо к Луческу вряд ли стоит сомневаться. Однако что же говорил именно Мистер после триумфа в украинской Премьер-лиге? После провалов в Зените и сборной Турции многие успели поставить на нем "крест", но результат проделанной работы в этом сезоне говорит сам за себя.

- Господин Луческу, опишите свои ощущения, когда команда начала подбрасывать вас в раздевалке.

- В этот момент я молился, чтобы остаться живым и как можно быстрее вернуться на землю (смеется). Это уникальные эмоции! Незабываемые! В конце карьеры вспоминаешь только такие моменты. Воспоминания с неудачами и трудностями просто исчезают.

- Что для вас означает этот сезон в Динамо?

- Противостояние с самим собой. Моими мыслями, моими идеями, моими методами. Всегда беспокоился и думал, что я могу сделать еще, чтобы стать лучше и прибавить в каком-то аспекте.

- В Киеве было непросто?

- Это были трудные восемь месяцев, особенно в самом начале. Помню, как хотел уйти из-за фанатов. Все изменил звонок моего сына Развана.

- Что сказал Разван?

- Он мне сказал: "Папа, ты не можешь сдаться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше!". И я продолжил. Никто не знает, что я не просил трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру клуба. Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях. Это осталось в прошлом. Теперь у нас будет и три поля с гибридным покрытием, и тренажерный зал, и новые тренеры как в основной команде, так и у юниоров. Прежде всего, хочу, чтобы у игроков были лучшие условия.

- Почему вы жили восемь месяцев на тренировочной базе Динамо?

- Слышал предположения, что я кого-то или чего-то боюсь. Ни за что! Я был необходим клубу и команде именно там. Игроки должны научиться жить в условиях стресса и давления. Я беру давление и превращаю его в энергию спортивного соревнования.

- В воскресенье во время матча пошел дождь, и вы укрылись полотенцем. Прямо как во время матча за Суперкубок Украины против Шахтера, по итогам которого вы завоевали свой первый трофей в Киеве. Почему бы просто не сесть на скамейку?

- Потому что мне не нравится смотреть игру со скамейки запасных. Я всегда на ногах. Иоан Кирилэ (самый известный румынский спортивный телеведущий и спортивный обозреватель — прим. ред.) однажды после матча квалификации на Евро-84 с Чехословакией, который прошел в Братиславе, написал обо мне "стоящий мужчина".

- Сейчас некоторые украинские журналисты, которые негативно восприняли ваше назначение в Динамо, признают свою ошибку.

- Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. На первой пресс-конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа — это также их победа. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте.

- В ожидании трофея на трибунах Карлос Де Пена отвел вас в сторону. Что он сказал?

- Он меня поздравил и попросил отпустить его с женой на два дня. Я не был против.

- Де Пена собирался в Уругвай?

- Нееет! Впереди еще три тура и, что самое главное, — финал Кубка Украины! Все хотят играть. Буяльскому должны были сделать операцию, но он захотел помочь команде в конце сезоне. В противном случае он бы выбыл на три месяца. Вот что мне удалось изменить в игроках. Все хотят участвовать в процессе. Теперь все понимают, что любой другой может занять их место в любой момент. В прошлом году им не доверяли. Услышав, что вокруг все говорили о том, насколько Шахтер хорош, они даже пришли к выводу, что второе место — их максимум. Я преобразовал их мышление, вернул веру в себя и убедил их всегда стремиться к новым высотам.

- Что изменилось в команде с вашим приходом?

- Интенсивность обучения, методы обучения, индивидуальные беседы. Только благодаря многочисленным дискуссиям нам удалось вместе создать прочный фундамент и снова заставить их поверить в себя. Футбол — это игра в импровизацию, все начинается с этой прочной основы, с отличной организации.

- Кажется, что вы всегда пребываете в возбужденном или обеспокоенном состоянии.

- Я мог бы избегать излишнего давления, но я так не могу жить. Такой я человек. Я мог тренировать в Румынии, но мне было необходимо противостояние более высокого уровня. Некоторые уже считают меня легендой, но я с этим не согласен. Я не хочу быть легендой. Я просто хочу жить!

- В воскресенье Хосеп Гвардиола выиграл с Манчестер Сити Кубок английской лиги. Этот трофей стал для него 30-м. У вас 34, а в случае победы в Кубке Украины будет 35. Сможет ли Хосеп догнать вас?

- Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также учитывает два повышения в высшие дивизионы, которые мне удалось совершить с Корвинулом и Брешией. Есть еще выигранные национальные чемпионаты. И, если быть более точным, у меня 37 трофеев!

- Какой еще?

- Кубок Румынии против Стяуа. Мы выиграли, команда соперника ушла с поля. Они все еще должны вернуть мне этот трофей!

- А что на счет Гвардиолы?

- Пеп настигнет всех нас. И меня, и Фергюсона. Ему всего 50 лет, а учитывая регулярность, с которой он завоевывает трофеи, это не будет проблемой. Он умен и всегда идет туда, где у него будет возможность построить свою команду, где будут необходимые ресурсы. И в плане игры, и в количестве завоеванных трофеев Хосеп очень преуспел. Его карьера всегда оставалась на высшем уровне. Барселона, Бавария, Манчестер Сити. Так будет до самого конца.

- Энтони Хопкинс в 83 года стал самым возрастным актером, получившим Оскар. Когда остановится Мирча Луческу?

- Мне очень нравится Хопкинс. Это не просто хороший актер, но и человек редкого ума. Он очень умен.

- Вы не ответили на мой вопрос. Когда планируете завершить тренерскую деятельность?

- Если азарт и энтузиазм будут такими же, то никогда.

"Надеюсь, то, чего я здесь добился, станет уроком для всех. Вернуть себе титул через семь лет и довести команду до 13 очков преимущества над Шахтером, хотя сезоном ранее она отставала от первого места на 23 очка.