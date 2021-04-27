Украина

Футболист — о матче против Львова.

Полузащитник Руха Валерий Федорчук поделился ожиданиями от львовского Дерби против ПФК Львов.

"Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться.

Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить.

Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше", — сказал Федорчук.

Матч ПФК Львов — Рух состоится в среду, 28-го апреля. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

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