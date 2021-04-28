Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую субботу и воскресенье (1-2 мая) пройдут поединки 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Денис Шурман будет работать на одном из самых интересных матчей тура между донецким Шахтером и Днепром-1, а встречу между Ворсклой и новоиспеченными чемпионами Динамо будет обслуживать Виктор Копиевский.

Все назначения:

1 мая, суббота

14:00 Десна — Колос — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

17:00 Шахтер — Днепр-1 — Денис Шурман (Киевская область)

19:30 Ворскла — Динамо — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)

2 мая, воскресенье

14:00 Рух — Александрия — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

17:00 Заря — Минай — Виталий Романов (Днепр)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

17:00 Мариуполь — Львов — Ярослав Козык (Мукачево)

19:30 Олимпик — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

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