Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Денис Шурман, СК Днепр-1
28 апреля 2021, 09:59
В предстоящую субботу и воскресенье (1-2 мая) пройдут поединки 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Денис Шурман будет работать на одном из самых интересных матчей тура между донецким Шахтером и Днепром-1, а встречу между Ворсклой и новоиспеченными чемпионами Динамо будет обслуживать Виктор Копиевский.
Все назначения:
1 мая, суббота
14:00 Десна — Колос — Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)
17:00 Шахтер — Днепр-1 — Денис Шурман (Киевская область)
19:30 Ворскла — Динамо — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)
2 мая, воскресенье
14:00 Рух — Александрия — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
17:00 Заря — Минай — Виталий Романов (Днепр)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
17:00 Мариуполь — Львов — Ярослав Козык (Мукачево)
19:30 Олимпик — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
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