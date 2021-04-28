Украина

В матче с Днепром-1 команда Луиша Каштру может остаться без двух полузащитников.

Донецкий Шахтер начал подготовку к предстоящему поединку 24-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра-1, сообщает пресс-служба "горняков".

Вчера, 27 апреля, команда Луиша Каштру провела 50-минутную тренировку с разминкой и двухсторонкой.

При этом отмечается, что два полузащитника работали отдельно от общей группы "горняков". Тарас Степаненко занимался фитнесом, а Алан Патрик работал по индивидуальной программе.

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Помимо этого, в лазарете донецкого клуба продолжаются оставаться четыре игрока — Исмаили, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.

Напомним, матч Шахтер — Днепр-1 пройдет 1 мая в Киеве на НСК Олимпийский. Начало матча в 17:00.