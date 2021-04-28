Украина

Центрбек Шахтера поведал о своей травме, полученной в матче против Александрии.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер в гостях уступил Александрии со счетом 2:0, центральный защитник донецкого клуба Валерий Бондарь получил разрыв боковой связки левого коленного сустава.

22-летний украинец поведал о своем повреждении, из-за которого он не сможет выходить на футбольное поле в течение следующих нескольких месяцев.

"Многие говорили, что по показаниям там были "кресты". На следующий день сделали МРТ. Боженька отвёл, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена".

"Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию — подождать нужно больше, если нет — понадобится меньше времени для восстановления".

"Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно всё покажет", — заявил Бондарь в эфире программы Футбол NEWS.

В сезоне-2020/21 Валерий Бондарь провел в составе донецкого Шахтера 18 матчей во всех турнирах, в которых заработал три предупреждения.

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