Украина

У защитника Шахтера разрыв боковой связки колена.

Валерий Бондарь пропустит несколько месяцев из-за травмы — сообщил официальный сайт Шахтера.

"В матче против Александрии Валерий получил достаточно серьезную травму — разрыв боковой связки левого коленного сустава, – пояснил директор медицинского департамента ФК Шахтер Дмитрий Скибанский. – На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления в этом случае около трех месяцев".

В сезоне-2020/21 Бондарь провел в составе Шахтера 18 матчей во всех турнирах.

За три тура до финиша УПЛ Шахтер занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Динамо, оформившего чемпионство, на 13 очков и на 4 пункта опережая Зарю, имеющую игру в запасе.