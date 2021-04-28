Украина

Поиски бывшего полузащитника Динамо и Карпат Ярослава Думанского продолжались недолго.

Полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook сообщила о прекращении поиска бывшего полузащитника Динамо и Карпат Ярослава Думанского.

"Внимание, поиски прекращены! Разыскиваемый 62-летний житель Ивано-Франковска найден. Он в порядке", — гласит заявление полиции.

Напомним, Думанский ушел из дома 20 апреля и с тех пор с ним не было связи. 27 апреля семья обратилась в полицию для розыска, которые в итоге продолжались не более суток.

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